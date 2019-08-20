Çorum ve Yozgat arasındaki “Hattuşa” tartışmaları

Çorum’un Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Boğazkale ilçesiyle ilgili yapılan tartışmaların içerisinde olmadıklarını belirterek, Hattuşa’nın dünya kültür başkenti yapılması için çağrıda bulundu.

Dünyanın en büyük medeniyetleri arasında yer alan Hititler’e başkentlik yapan Çorum’un Boğazkale ilçesinin (Hattuşa) Yozgat’a bağlanması yönünde ortaya atılan iddialarla ilgili Belediye Başkanı Mesut Ocaklı açıklama yaptı.

İddialara tepki gösteren Başkan Ocaklı, son zamanlarda gerek yazılı, gerek görsel basında gerekse sosyal medyada Boğazkale ile ilgili nereden çıktığını anlamakta zorlandıkları bir tartışmanın yürütüldüğünü belirtti.

Hem Çorumda bazı çevreler hem de Yozgat’ta bazı çevreler ve STK’ların bu konuda adeta boy gösterme yarışı içinde olduklarına dikkat çeken Ocaklı, “Bunları şaşkınlıkla ve ibretle takip ediyoruz. Söylediklerinde Boğazkale’mizin bugününe ve yarınına ilişkin bir vizyon yok. Sadece hamasi sözler ile adeta gündem olmaya veya oluşturmaya çalıştıkları çok açık belli oluyor. Bu konuda söz söyleyecek yegâne kudret, Boğazkaleli hemşehrilerimin iradesidir. Eğer bir şeye karar verilecekse ya da bir şey yapılacaksa, bu kararı verecek olan da kararını eyleme geçirecek olan da ancak ve ancak Boğazkaleli hemşehrilerim olabilir” dedi.

“Bu tartışmalar zaman ve enerji kaybıdır”

Yapılan bu tartışmaları bazı çevrelerinin marazi bir alışkanlığı olarak gördüklerini ifade eden Başkan Ocaklı, “Diğer ilçelerimizle hatta bazen köylerimizle ilgili de şahit olduğumuz bir durum. Yıllardır ben değişen bir şey olduğunu da görmedim. Herkes yerinde durmaya devam ediyor. Sonunda herkes yerinde kalıyorsa biz bu tartışmalarla zamanımızı ve enerjimizi kaybetmemeliyiz. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ’Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar, Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi.’ diyor. Biz de aynı hataya düşmemeliyiz. Görünen o ki; aynı yanlış tartışma ve yanlış söylemlerle yeni bir doğru arama alışkanlığımız devam ediyor. Hâlbuki tarihi tecrübe iki yanlışın bir doğru etmeyeceğini bize binlerce kez göstermiştir. Biz Boğazkale ilçesi olarak güzel ilimiz Çorum’umuzun bir ilçesi olmaktan memnunuz. Ama her şeye rağmen bir kez daha tekrarlamak isterim ki her kararın sahibi aziz hemşehrilerim olacaktır. Yine bilinmesini isterim ki biz ilçemiz olarak bu arayış ve tartışmaların içinde değiliz” ifadelerini kullandı.