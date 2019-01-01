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Çorum, yeni yıla silah sesleri altında girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 17:00 | Son Güncelleme

Çorum'da vatandaşlar yeni yıla alınan tüm güvenlik önlemleri ve uyarılara rağmen, havaya silah sıkarak girdi.

Yusuf ÇINAR ÇORUM,(DHA)Çorum'da vatandaşlar yeni yıla alınan tüm güvenlik önlemleri ve uyarılara rağmen, havaya silah sıkarak girdi. Polis ekipleri 6 adet kurusıkı tabanca, üç adet pompalı tüfek ve silahlara ait mermiler ele geçirdi. Kentte bazı vatandaşlar yeni yıla girildiği andan itibaren, yeni yıl sevincini silahla havaya ateş ederek kutladı. Gün boyunca polis ekiplerinin mahallelerde devriye atarak, havaya silah sıkılmaması konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen, vatandaşlar uyarıları dikkate almadı. Yeni yıla girildiği andan itibaren ilçenin çeşitli semtlerinden birçok kişinin ardarda silahlarını ateşlediği duyuldu. Yüzlerce merminin havaya sıkıldığı kentte, silah sesleri korka ve paniğe de neden oldu. Polis ekipleri, yaptıkları çalışma ve uygumada; 6 kurusıkı tabanca ve 3 adet pompalı tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermiyi ele geçirdi. Öte yandan, bölgede bir vatandaş ise havaya ateş açılma anını cep telefonuna kaydetti.

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