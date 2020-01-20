HABER
  4. Çorum'a yılın ilk karı yağdı

Çorum'a yılın ilk karı yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:14 | Son Güncelleme

 ÇORUM’da etkili olan kar yağışının ardından kent, beyaz örtüyle kaplandı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da etkili olan kar yağışının ardından kent, beyaz örtüyle kaplandı.
Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Çorum'da da etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için uyanan kent sakinleri, kar kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluştururken, çocuklar da sokakta kar topu oynayarak eğlendi. Karayolları ve belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yollar için karla mücadele çalışması başlattı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otobüs bekleyen kadına büyük şok! Otobüs bekleyen kadına büyük şok!
Hayatının şokunu yaşadı! Yanına gelen iki kadın...Hayatının şokunu yaşadı! Yanına gelen iki kadın...
İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasındaİki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Ceren Özdemir davasında karar!

Ceren Özdemir davasında karar!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülistan Doku'yu bulmak için arama çalışmaları devam ediyor

16 gün oldu... Gülistan'dan haber yok

Kars'ta define kazısına suçüstü!

Suçüstü yakalandılar!

Hayatının şokunu yaşadı! Yanına gelen iki kadın yüzüne sprey sıkıp parasını aldı

Hayatının şokunu yaşadı! Yanına gelen iki kadın...

Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı: Sosyal medya mesajları için öldürdüm

İşte Abdulkerim Çevik'in katil zanlısının ilk sözleri! Öldürme nedeni...

Sarp Sınır Kapısı’nda yakalandı! Tam 5 bin 450 adet su kaplumbağası...

Şoförün şüpheli tavırları ele verdi!

Kartopu oynarken vücudunda yaralar oluşmuştu! Akılalmaz iddia...

Kartopu oynarken vücudunda yaralar açılmıştı! Akılalmaz iddia...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.