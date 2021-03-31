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  4. Çorum’da 10 bin 415 litre kaçak içki ele geçirildi

Çorum’da 10 bin 415 litre kaçak içki ele geçirildi

31.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma timleri tarafından bir köye düzenlenen operasyonda 10 bin 415 kaçak alkollü içki ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma timleri, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak içki ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda, kaçak içki üretimi yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

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Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma timleri tarafından bir köye düzenlenen operasyonda 10 bin 415 kaçak alkollü içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma timleri, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak içki ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda, kaçak içki üretimi yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. Merkez ilçeye bağlı bir köye operasyon düzenleyen jandarma timleri, kaçak alkollü içki imal edildiği tespit edilen bir şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 10 bin 415 litre kaçak içki, 15 kg anason, 1 adet distilasyon sistemi ile 1 adet av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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