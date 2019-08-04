HABER

Çorum’da 11 araç birbirine girdi: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 18:50 | Son Güncelleme

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Beygircioğlu köyü yakınlarında 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Kaza, D-100 İstanbul-Samsun karayolu üzerinde bulunan Beygircioğlu köyünde meydana geldi.

Çorum’da 11 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Beygircioğlu köyü yakınlarında 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 İstanbul-Samsun karayolu üzerinde bulunan Beygircioğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havanın yağmurlu ve yolun kaygan olması sebebiyle viraja gelen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan bulunmazken, kazayı gören diğer sürücülerin aniden yavaşlaması ve durmaya çalışmaları sebebiyle 11 araç şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek zincirleme trafik kazasına karıştı.
Meydana gelen kazada 3 araç içerisinde toplam 7 kişi yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan M.Ş. ve A.K.Ş., olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer yaralılar R.K., İ.D., A.E.D., Ü.D. ve D.K. ise ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Öte yandan başka kazaların meydana gelmemesi için jandarma ve polis ekipleri birçok tedbir alarak trafiğin sağlıklı bir şekilde seyretmesi için önlemleri arttırdı.

Çorum’da 11 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Çorum’da 11 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Her yolu denediler! Korkularından evlerine giremiyorlarHer yolu denediler! Korkularından evlerine giremiyorlar
Otobüs otobüse çarptı: 12 yaralıOtobüs otobüse çarptı: 12 yaralı
13'üncü kattan ölüme atladı13'üncü kattan ölüme atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.