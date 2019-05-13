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Çorum'da 11 ev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 01:48 | Son Güncelleme

 ÇORUM’un Kargı İlçesine bağlı Çal köyünde çıkan yangında, 11 kerpiç ve ahşap ev tamamen yandı.

Çorum'da 11 ev yandı

Yusuf ÇINAR/KARGI, (Çorum), (DHA) - ÇORUM’un Kargı İlçesine bağlı Çal köyünde çıkan yangında, 11 kerpiç ve ahşap ev tamamen yandı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Kargı ilçesi Çal köyünde iddiaya göre Nuri Kaçmaz’a ait kerpiç ve ahşap evde elektrik kontağından çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı ev tamamen yandı. Alevler bitişikteki diğer evlere de sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Kargı, Tosya ve Osmancık belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen 11 ev tamamen yandı. Yangında, can kaybı ve yaralanan olmadı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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