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Çorum'da 12 bin kişiye "Ahilik pilavı" dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:27 | Son Güncelleme

Çorum'da 12 bin kişiye "Ahilik pilavı" dağıtıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında 12 bin kişiye Ahilik pilavı dağıtıldı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ÇESOB) Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde cuma namazının ardından şehitler ile ahirete intikal etmiş Ahi teşkilatı mensupları için mevlit okutuldu. Cuma namazının ardından kent merkezindeki 6 camide cemaate Ahilik pilavı ikram edildi.

Ulu, Huzur, Esnaf Evleri, Sanayi, Hıdırlık ve Abdibey camileri önünde kurulan dev kazanlarla hazırlanan Ahilik pilavı, cemaate dağıtıldı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ulu Cami bahçesinde kurulan kazanda vatandaşlara pilav ikramında bulundu.

Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlanan 12 bin kişilik Ahilik pilavının geleneksel olarak dağıtıldığını söyledi. Ahilik pilavının şet kuşatma merasiminin bir parçası olduğunu dile getiren Gür, "Ahinin gönlü bol, sofrası açık olması lazım. Ahiliğin bu özelliğine dikkati çekmek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Ahilik Haftası'nın son gününde cemaate Ahilik pilavı ikram ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımıza bol kazançlı, bereketli bir yıl diliyorum." dedi.

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Ahilik HAftası Ahilik Pilavı Çorum

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