Çorum'da 13 bin 695 litre sahte içki ele geçirildi

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 13 bin 695 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan sahte içki kullanımının önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, merkeze bağlı 2 köyde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, köylerdeki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, sera içinde varillerde saklanan 13 bin 695 litre sahte içkinin yanı sıra alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi de ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi, gözaltına alındı.

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