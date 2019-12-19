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Çorum'da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 17:16 | Son Güncelleme

Çorum'da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kent merkezindeki Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla evlerinden getirdikleri yiyecekleri yedi.

Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı, istifra ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7'si kız 14 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Çorum gıda zehirlenmesi öğrenci Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası

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