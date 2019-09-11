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Çorum'da 1,5 ton aşure dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 20:20 | Son Güncelleme

Çorum'da 1,5 ton aşure dağıtıldı

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla kentin farklı bölgelerinde aşure dağıtıldı.

Geleneksel olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Hürriyet Meydanı, Milönü, Yunus Emre Parkı, Bahabey Caddesi, Huzur Cami ve Yazıçarşı Kavşağı'na kurulan stantlarda 1,5 ton aşure ikram edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, Kadeş Barış Meydanı'ndaki stantta vatandaşlara aşure dağıttı, onlarla sohbet etti.

Çiftçi, aşure dağıtımının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muharrem ayının 10'uncu gününün aşure günü olarak idrak edildiğini söyledi.

Belediyenin kentin farklı bölgelerinde vatandaşlara aşure ikram ettiğini belirten Çiftçi, "Biz de bu vesileyle vatandaşlarımızla buluştuk. Onlara aşure ikram ettik." dedi.

Muharrem ayının Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği, Hazreti Peygamber'in de Mekke'den Medine'ye hicret ettiği mübarek bir ay olduğunu dile getiren Çiftçi, "Aşure, aynı zamanda bizim toplumsal birlik ve beraberliğimizin de bir yiyeceği. Fasulye, nohut, incir, kayısı gibi bir çok meyve ve sebze bir araya geliyor ve daha güzel bir tat ortaya çıkıyor. Aşure gibi bizim de birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun." diye konuştu.

Aşure dağıtım törenine Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Müftüsü Muharrem Biçer, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve vatandaşlar katıldı.

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aşure Çorum Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Muharrem Ayı

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