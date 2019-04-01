Çorum'da, 18 yaşındaki kadın muhtar adayı başaramadı

ÇORUM'un en geç kadın muhtar adayı olan ve 2 bin 300 oy alan Hilal Demiral (18), 13 bin seçmenli Kale Mahallesi'nde seçimi kaybetti.

Geçen yıl liseden mezun olan ve bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan Hilal Demiral (18), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında ikamet ettiği Kale Mahallesi Muhtarlığı'na aday oldu. Yörede, dershane, spor ve seçim çalışmalarını aynı anda yürüten Demiral, 13 bin seçmenin bulunduğu Kale Mahallesi'nde 2 bin 300 oy toplayabildi. Mahalledeki muhtarlık seçiminde, ilk kez oy kullanan Demiral'in rakibi 3 dönemdir muhtar olan Ali Şahin galip geldi.

'BENİM İÇİN İYİ SONUÇ OLDU'

Seçim çalışmaları nedeniyle bölgede ilgiyle karşılandığını belirten ve destek olanlara teşekkür eden Hilal Demiral, "18 yaşına girdiğim için ilk kez oy kullanma fırsatı yakaladım ve bu fırsatı değerlendirip İkamet ettiğim Kale Mahallesine muhtar adayı da oldum. Kapı ziline basıp beni misafir eden seçmenlerime bazı projelerimden bahsettim. Çok sıcak karşılandım. Pojelerimin arasında spor benim için çok önemliydi. Ama olmadı. Rakiplerimden Ali Şahin bey 4 binin üzerinde ,oy aldı. Bende 2 bin 300 oy aldım. Benim için önemli bir sonuç. Böylelikle temelimi sağlam atmış oldum. Eksiklerimizi görmüş olduk" dedi.

