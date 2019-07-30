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Çorum’da 2 ayrı orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 15:33 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan iki ayrı orman yangının da 40 dönüm ormanlık alan zarar gördü.İlk yangın, ilçeye bağlı Akçasu köyünde çıktı.

Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan iki ayrı orman yangının da 40 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
İlk yangın, ilçeye bağlı Akçasu köyünde çıktı. İddialara göre köyde yaşayan ismi öğrenilemeyen bir kişi, kendi evinin önündeki bahçede bulunan kuru otları yaktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine köylüler jandarma ve itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine köye Orman İşletme ve İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Aluç köyü sınırlarındaki ormanlık alanda ise bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevlere ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Orman İşletme ve İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Her iki yangında 40 dönüm orman arazisi zarar gördü.

Çorum’da 2 ayrı orman yangını

Çorum’da 2 ayrı orman yangını

Çorum’da 2 ayrı orman yangını

Çorum’da 2 ayrı orman yangını

Çorum’da 2 ayrı orman yangını

Çorum’da 2 ayrı orman yangını

Çorum’da 2 ayrı orman yangını

Çorum’da 2 ayrı orman yangını

Çorum’da 2 ayrı orman yangını

Çorum’da 2 ayrı orman yangını

Çorum’da 2 ayrı orman yangını

Çorum’da 2 ayrı orman yangını

Çorum’da 2 ayrı orman yangını
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