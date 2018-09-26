Çorum'da 2 ev, 1 ambar, 1 samanlık ve 10 ton buğday kül oldu

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’un Bayat ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında 2 ev, 1 ambar, 1 samanlık ile yaklaşık 10 ton buğday ve saman balyaları yandı. Yangın, akşam saatlerinde Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyünde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Bölükbaş’a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Bu esnada yangın, evin yanındaki Ali Bölükbaş’a ait eve de sıçradı. Ardından alevler kısa sürede her yere yayıldı. Evlerinin yandığını gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Bayat ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale edip söndürdü. Yangında 2 ev, 1 ambar, 1 samanlık ile yaklaşık 10 ton buğday ve saman balyaları küle döndü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor
Tuzla'da çocuğuna şiddet uygulayan anne serbest bırakıldı
Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!
Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu
Telefonunu çok seven genç kıza iPhone şeklinde mezar taşı yapıldı
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum