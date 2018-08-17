ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir besici tarafından yetiştirilen 2 ton ağırlığındaki "Babayiğit" adlı dana, 35 bin liradan satışa sunuldu.

Arıcı köyünde hayvancılıkla uğraşan 36 yaşındaki Sıddık Keyvan, Kurban Bayramı'na az bir süre kala ikinci el otomobil fiyatı değerindeki kurbanlık boğayı görücüye çıkardı.

"Babayiğit" adını verdiği 2 ton ağırlındaki simental cinsi danayı 35 bin liradan satışa sunan Keyvan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıldır beslediği kurbanlık danaya büyük bir özenle baktığını söyledi.

"Babayiğit"i alana yanında koç hediye edeceğini belirten Keyvan, "Her yıl kurbanlık için büyükbaş hayvan yetiştiriyorum. Babayiğit'i de 2,5 yıldır çocuğum gibi besleyip, büyüttüm. Heybetli olduğu için de Babayiğit ismini koydum. Aldığım günden bu zamana kadar özel olarak ilgilendim. Şu anda 2 ton ağırlığa ulaştı" dedi.

Keyvan, Babayiğit'i alacak kişiye hayırlı olmasını temenni etti.

