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Çorum'da 2 yunus ekibi kaza yaptı: 4 polis yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 09:50 | Son Güncelleme

 ÇORUM’da ihbar üzerine drift yapan otomobile müdahale etmeye giden motosikletli 2 yunus ekibi, kavşakta birbirleriyle çarpıştı.

Çorum'da 2 yunus ekibi kaza yaptı: 4 polis yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da ihbar üzerine drift yapan otomobile müdahale etmeye giden motosikletli 2 yunus ekibi, kavşakta birbirleriyle çarpıştı. Kazada, 4 polis memuru yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli motosikletli yunus ekipleri, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Verilen adrese gitmek için yola çıkan motosikletli 2 yunus ekibi, Gazi Caddesi eski devlet hastanesi kavşağında birbirleriyle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletlerdeki polis memurları Mustafa Şener (25), Ramazan Göz (26), Burak Eldemir (25) ve Hakan Hamza (24) yaralandı. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazanın ardından çok sayıda polis, hastaneye gelerek yaralı meslektaşlarını ziyaret etti.

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Çorum'da 2 yunus ekibi kaza yaptı: 4 polis yaralıÇorum'da 2 yunus ekibi kaza yaptı: 4 polis yaralıÇorum'da 2 yunus ekibi kaza yaptı: 4 polis yaralıÇorum'da 2 yunus ekibi kaza yaptı: 4 polis yaralı

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