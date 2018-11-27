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ÇORUM'DA 2 YUNUS EKİBİ KAZA YAPTI: 4 POLİS YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 10:16 | Son Güncelleme

ÇORUM’da ihbar üzerine drift yapan otomobile müdahale etmeye giden motosikletli 2 yunus ekibi, kavşakta birbirleriyle çarpıştı.

ÇORUM’da ihbar üzerine drift yapan otomobile müdahale etmeye giden motosikletli 2 yunus ekibi, kavşakta birbirleriyle çarpıştı. Kazada, 4 polis memuru yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli motosikletli yunus ekipleri, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Verilen adrese gitmek için yola çıkan motosikletli 2 yunus ekibi, Gazi Caddesi eski devlet hastanesi kavşağında birbirleriyle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletlerdeki polis memurları Mustafa Şener (25), Ramazan Göz (26), Burak Eldemir (25) ve Hakan Hamza (24) yaralandı. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazanın ardından çok sayıda polis, hastaneye gelerek yaralı meslektaşlarını ziyaret etti.
Görüntü Dökümü:
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- Kaza sonrası yunus ekiplerine ait hasar gören motorlar
-Trafik ekiplerinin çalışması
-Kazada yaralanan yunus ekiplerinin kasklarının bir polis memuru tarafından taşınması
-Motosikletlerin çekici yardımıyla kaldırılması
-Acil önü
-Detaylar

(SÜRE: .2 Dk ) (BOYUT: 238MB)
Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM, (DHA)

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