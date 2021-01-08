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Çorum’da 2020 yılında trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybetti

08.01.2021 19:41 | Son Güncelleme:
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Çorum’da 2020 yılında meydana gelen 2 bin 751 trafik kazasında 16 kişinin hayatını kaybettiği, bin 966 kişinin ise yaralandığı bildirildi.Çorum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis sorumluluk bölgesinde ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kaza sayısında geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 10 azalma görüldüğü belirtildi.

Çorum’da 2020 yılında meydana gelen 2 bin 751 trafik kazasında 16 kişinin hayatını kaybettiği, bin 966 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis sorumluluk bölgesinde ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kaza sayısında geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 10 azalma görüldüğü belirtildi. Çorum’da son 10 yılda motorlu taşıt sayısının yüzde 37, sürücü belgesi sayısının da yüzde 46 arttığı ifade edilen açıklamada, "Çorum’da 2019 yılında bin 321, 2020 yılında ise yüzde 18 düşüşle bin 83 yaralanmalı kaza meydana gelmiştir. 2019 yılında 2 bin 486, 2020 yılında ise bin 966 kişi yaralanmıştır. 2019 yılında meydana gelen 12 ölümlü trafik kazasında 16, 2020 yılında meydana gelen 14 ölümlü kazada da ise 16 kişi ölmüştür. 2019 yılında toplam 3 bin 51, 2020 yılında ise 2 bin 751 kaza oldu" denildi. Açıklamada, kaza oranlarında yüzde 10’luk azalış olduğuna dikkat çekilerek, "Trafik güvenliği uygulama belgesi ile ortaya konulan hedefler doğrultusunda yürütülen eylem planları, kampanyalar, etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri, yerel ve sosyal medya kullanılarak yapılan bilgilendirme, bilinçlendirme ve algı yönetimi faaliyetleri sonucunda il genelinde polis sorumluluk bölgesinde 2011 yılında 32 olan can kaybı sayısı 2020 yılı sonunda 16’ya düşüp yüzde 50 azaltma hedefine ulaşılarak önemli başarı sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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