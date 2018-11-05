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Çorum'da 23 bin litre sahte içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 12:23 | Son Güncelleme

ÇORUM İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen eş zamanlı iki operasyonda toplam 23 bin 977 litre sahte içki ele geçirildi.

Çorum'da 23 bin litre sahte içki ele geçirildi

Mustafa ULUSOY/ÇORUM (DHA) - ÇORUM İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen eş zamanlı iki operasyonda toplam 23 bin 977 litre sahte içki ele geçirildi.
İstihbarat çalışmalarına hız veren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum merkeze bağlı Eskiköy Kışlacık Mahallesi'nde kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine aynı mahallede 2 ayrı operasyon düzenleyen ekipler M.Y.'ye ait evde 13 bin 365 litre şarap ile 62 litre rakı, M.K.'ya ait evde ise 9 bin 550 litre şarap ile bin litre rakı ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından operasyonda içki yapımında kullanılan malzemelere de el kondu. Gözaltına alınan M.Y. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Çorum'da 23 bin litre sahte içki ele geçirildiÇorum'da 23 bin litre sahte içki ele geçirildiÇorum'da 23 bin litre sahte içki ele geçirildi

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