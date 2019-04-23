HABER

Çorum'da 23 Nisan coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:26 | Son Güncelleme

ÇORUM'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Çorum'da 23 Nisan coşkusu

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.
Kentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar daha sonra Atatürk Spor Salonu'nda sürdü. Buradaki programa Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Başsavcı Fatih Ağca, Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Ardından öğrenciler dans ve halk oyunu gösterileri gerçekleştirdi.
Kutlamalarda, 19 Mayıs İlköğretim Okulu tarafından hazırlanan Atatürk oratoryosu da izleyenlerin beğenisini topladı. Öğretmen Yıldıray Kiltaş'ın çalıştırdığı minik öğrencilerin gösterisi, kutlamalara katılanlardan alkış aldı.

FOTOĞRAFLI

Çorum'da 23 Nisan coşkusuÇorum'da 23 Nisan coşkusuÇorum'da 23 Nisan coşkusuÇorum'da 23 Nisan coşkusu

PARTNERSahilde fırtına gibi esti!Sahilde fırtına gibi esti!
Batman'da 23 Nisan'da kutlamalarında maket gösterisine ilgi Batman'da 23 Nisan'da kutlamalarında maket gösterisine ilgi 
Adana'da 23 Nisan coşkusuAdana'da 23 Nisan coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu! İşte kutlamalardan kareler

Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu! İşte kutlamalardan kareler

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Ümraniye'de merdiven çöktü!

Ümraniye'de korku dolu anlar! Merdiven çöktü

Kendine zarar verdi, polislere saldırdı! Korkunç olay Adana'yı karıştırdı

Kendine zarar verdi, polislere saldırdı! Adana karıştıran anlar

Tarihi Meclis binasında önemli mesajlar

Tarihi Meclis binasında önemli mesajlar

Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay kemik dokusu üretti

Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay kemik dokusu üretti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.