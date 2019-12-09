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Çorum'da 3 camiden hırsızlık şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 14:41 | Son Güncelleme

ÇORUM’da bulunan 3 camiye girip din görevlilerine ait odadan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli İbrahim K., polis ekiplerince yakalandı.

Çorum'da 3 camiden hırsızlık şüphelisi yakalandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da bulunan 3 camiye girip din görevlilerine ait odadan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli İbrahim K., polis ekiplerince yakalandı. İfadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, "Camiye girip hırsızlık yaptığım için çok pişmanım” dedi.
Kent merkezinde farklı adreslerde yer alan Alaattin, Beytepe ve İneytullah camilerindeki din görevlilerine ait odalardan, bilgisayar ve yardım paralarının kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatıp, camilerdeki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eşkâlini belirlediği şüphelinin İbrahim K. olduğunu tespit etti. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı adreste ele geçirilen bilgisayarlar da, din görevlilerine teslim edildi.
İfadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, "Hayır paralarını kendi ihtiyaçlarım için harcadım. Keşke camilere girip hırsızlık yapmasaydım çok pişmanım” dedi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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