HABER

Çorum'da 3 camiden hırsızlık şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:36 | Son Güncelleme

ÇORUM’da bulunan 3 camiye girip din görevlilerine ait odadan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli İbrahim K., polis ekiplerince yakalandı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da bulunan 3 camiye girip din görevlilerine ait odadan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli İbrahim K., polis ekiplerince yakalandı. İfadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, "Camiye girip hırsızlık yaptığım için çok pişmanım” dedi.

Kent merkezinde farklı adreslerde yer alan Alaattin, Beytepe ve İneytullah camilerindeki din görevlilerine ait odalardan, bilgisayar ve yardım paralarının kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatıp, camilerdeki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eşkâlini belirlediği şüphelinin İbrahim K. olduğunu tespit etti. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı adreste ele geçirilen bilgisayarlar da, din görevlilerine teslim edildi.

İfadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, "Hayır paralarını kendi ihtiyaçlarım için harcadım. Keşke camilere girip hırsızlık yapmasaydım çok pişmanım” dedi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

PARTNER Tam o an çekildi! Tam o an çekildi!
Akkuyu’da elektrik iletim sistemi bağlantı anlaşması imzalandıAkkuyu’da elektrik iletim sistemi bağlantı anlaşması imzalandı
Yurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltıYurt dışından tır ile kaçak ürün getiren şahıslara operasyon: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar

Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk! 3 kararı veto etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doğa Koleji öğretmenlerinin eylemine velilerden destek (Doğa koleji satılıyor mu?)

Doğa Koleji eyleminde yeni gelişme

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.