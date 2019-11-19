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Çorum'da 4 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:13 | Son Güncelleme

Çorum'da 4 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

ÇORUM (AA) - Çorum'da 2 gün önce meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum-Ankara kara yolunun 7'nci kilometresindeki kavşakta 17 Kasım Pazar günü, otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen tırın altına girdiği ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü trafik kazası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, Fahri Erer'in (54) kullandığı otomobilin, kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çelebi Çınar idaresindeki mandalina yüklü tırın dorsesinin arka kısmına çarptığı ve daha sonra toz bulutunun kalktığı görülüyor.

Otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığı ve süratli olduğu belirlenen kayıtlarda, kazanın ardından tır sürücüsü ile diğer araç sürücülerinin kazazedelere yardım etmeye çalıştığı yer alıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir camide müezzin olarak görev yapan Fahri Erer'in kullandığı 10 FAD 60 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolunun 7'nci kilometresindeki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çelebi Çınar idaresindeki 19 ABD 044 plakalı mandalina yüklü tıra çarpmıştı.

Hurdaya dönen araçtaki sürücü ile annesi Hanife ve babası Yunus Erer olay yerinde, sürücünün eşi Saliha Erer de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Çorum güvenlik kamerası kaza anı trafik kazası

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