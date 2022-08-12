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Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

12.08.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 09.07'de meydana gelen deprem 5,50 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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deprem Çorum afad

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