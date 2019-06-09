HABER

Çorum'da 6 ahşap köy evi yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 13:47 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Hacıveli köyünde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 5 eve sıçradı.

Çorum'da 6 ahşap köy evi yandı

Yusuf ÇINAR- Mustafa ULUSOY/KARGI (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Hacıveli köyünde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 5 eve sıçradı. 6 ev kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Hacıveli köyündeki iki katlı ahşap evde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bitişikteki 5 ahşap eve sıçradı. Alevleri fark eden köylüler söndürmek için müdahalede bulunsa da başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, 6 ev de kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Çorum'da 6 ahşap köy evi yandıÇorum'da 6 ahşap köy evi yandıÇorum'da 6 ahşap köy evi yandıÇorum'da 6 ahşap köy evi yandı

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Bakan Soylu'ya havalimanında 'Akıllı ol' diye seslenen kişiye suç duyurusuBakan Soylu'ya havalimanında 'Akıllı ol' diye seslenen kişiye suç duyurusu
Kavga ettiği 5 kişinin üzerine araba sürdüKavga ettiği 5 kişinin üzerine araba sürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.