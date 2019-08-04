Çorum'da 7 ev yandı

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un İskilip ilçesinde, bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek etrafındaki 6 eve daha sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sorkun köyünde çıktı. Köydeki bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek 6 eve daha sıçradı. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.

Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

