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Çorum’da 8 evin yandığı köyün yaraları sarılmaya başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 18:36 | Son Güncelleme

Çorum’un Kargı ilçesinde dün gece çıkan yangında 8 ev, 2 ambar ve 1 ahırın yandığı Çal köyünün yaraları sarılmaya başlandı.Çorum’un Kargı ilçesinde sabahın ilk ışıklarına kadar köyde kurumları organize eden Kargı Kaymakamı Hasan Taş öğlen saatlerinde tekrar köye gelerek, köy muhtarı Ali Ertaş ve evi yanan köylülerle görüştü.

Çorum’da 8 evin yandığı köyün yaraları sarılmaya başlandı

Çorum’un Kargı ilçesinde dün gece çıkan yangında 8 ev, 2 ambar ve 1 ahırın yandığı Çal köyünün yaraları sarılmaya başlandı.

Çorum’un Kargı ilçesinde sabahın ilk ışıklarına kadar köyde kurumları organize eden Kargı Kaymakamı Hasan Taş öğlen saatlerinde tekrar köye gelerek, köy muhtarı Ali Ertaş ve evi yanan köylülerle görüştü. Devletin tüm imkanlarıyla Çal köyünün yanında olduğunu belirten Kaymakam Taş, hasar tespiti çalışmalarına başlandığını, şuanda resmi rakamlara göre 8 ev, 2 ambar ve 1 ahırın yandığının tespit edildiğini söyledi. Yanan evlerden sadece ikisinde ikamet edildiğini belirten Kaymakam Taş, diğer evlerin boş olduğunu bu nedenle yangının can kaybı olmadan atlatıldığını ve bunun en büyük teselli olduğunu söyledi. Kaymakam Taş, "Şuanda yanan ev sahipleri için kalacak yer temini ve gıda yardımları yapıldı. Köye Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından erzak kolileri getirilerek mağdur vatandaşlara dağıtıldı." dedi.

‘’Yangını haber aldığımızda yapacak hiçbir şeyimiz kalmamıştı’’ diyen Köy muhtarı Ali Ertaş ise, "Ben saat 23.00’de yangın haberini alarak yanan evlerin yanına geldim. Yapacağımız hiçbir şey kalmamıştı. Çorum, Sinop, Kastamonu bölgesinde itfaiyelerimiz gelerek yangını söndürdüler. Çorum Valimiz ve Kargı Kaymakamımız da yangının çıkmasından kısa süre sonra geldiler. Allah hepsinden razı olsun. Bugünde Kaymakam Bey yangından mağdur olan kişilere gıda yardımı getirdi. Şuanda bir eksiğimiz yok. Allah devletimize zeval vermesin. hepsinden Allah razı olsun.’’ diye konuştu.

Çorum’da 8 evin yandığı köyün yaraları sarılmaya başlandı

Çorum’da 8 evin yandığı köyün yaraları sarılmaya başlandı

Çorum’da 8 evin yandığı köyün yaraları sarılmaya başlandı

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