Çorum'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sürücünün yargılanmasına başlandı.

1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan özel halk otobüs şoförü Ü.Y, kazada ölen Yiğit Emir Berksun'un annesi Betül ve babası Fatih Berksun ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Ü.Y, kaza günü yaşadıklarını anlatarak, "Otobüsle seyir halindeyken 'pat' diye bir ses duydum. Ne olduğunu o an için anlamadım. Çocuğa çarptığımı sonradan fark ettim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Anne Betül Berksun da sürücünün hatalı olduğunu iddia ederek, "Oğlum kontrollü olarak karşıya geçmek istedi. Kesinlikle koşarak geçmedi. Hatta bir araba geliyordu, onun geçmesini bekledi. Daha sonra bir araç daha geldi, onu da bekledi. En sonunda karşıya geçmek isterken otobüs gelip çarptı. Çocuğum otobüsü son anda fark etti. Sürücü kendisini kurtarmak için manevra yaptı, çocuğa çarptı. Ben de o an çığlık attım. Şikayetçiyim." diye konuştu.