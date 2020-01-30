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Çorum'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 15:54 | Son Güncelleme

Çorum'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sürücünün yargılanmasına başlandı.

1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan özel halk otobüs şoförü Ü.Y, kazada ölen Yiğit Emir Berksun'un annesi Betül ve babası Fatih Berksun ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Ü.Y, kaza günü yaşadıklarını anlatarak, "Otobüsle seyir halindeyken 'pat' diye bir ses duydum. Ne olduğunu o an için anlamadım. Çocuğa çarptığımı sonradan fark ettim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Anne Betül Berksun da sürücünün hatalı olduğunu iddia ederek, "Oğlum kontrollü olarak karşıya geçmek istedi. Kesinlikle koşarak geçmedi. Hatta bir araba geliyordu, onun geçmesini bekledi. Daha sonra bir araç daha geldi, onu da bekledi. En sonunda karşıya geçmek isterken otobüs gelip çarptı. Çocuğum otobüsü son anda fark etti. Sürücü kendisini kurtarmak için manevra yaptı, çocuğa çarptı. Ben de o an çığlık attım. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Mahkeme, kazayla ilgili tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde 18 Ağustos 2019'da, Ü.Y. yönetimindeki 19 AAH 208 plakalı özel halk otobüsü, Yiğit Emir Berksun'a çarpmış, otobüsün altında kalarak ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ü.Y. hakkında, "Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Özel halk otobüsünün Yiğit Emir Berksun'a çarpma anı, aracın kamerasınca kaydedilmişti.

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Çorum Çorum 1. Asliye Ceza Mahkemesi trafik kazası

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