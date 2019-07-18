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Çorum'da, 80 güvenlik kamerasının kaydı hırsızlık zanlısını yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 17:21 | Son Güncelleme

Çorum'da, 80 güvenlik kamerasının kaydı hırsızlık zanlısını yakalattı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir iş yerinden 14 bin lira çalan şüpheli, 80 güvenlik kamerasının kaydının incelenmesinin ardından yakalandı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde otomobil bakım servisi işleten Harun F, sabah iş yerine geldiğinde dükkanının camının kırık olduğunu fark etti.

İş yerini kontrol eden Harun F, çelik kasadaki 14 bin liranın çalındığını görünce durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Harun F'ye ait dükkanın güvenlik kamerasının bulunmaması nedeniyle çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarına bakan polis, 80 ayrı güvenlik kamerasının kaydını inceledikten sonra hırsızlık olayını Veli İ'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Saklandığı kent merkezindeki bir evde yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda, çaldığı parayla otomobil satın aldığını söyleyen Veli İ'nin verdiği bilgiler doğrultusunda satın aldığı aracın sahibiyle iletişime geçildi.

Yapılan görüşmelerin ardından otomobil iade edilerek, alınan para, Harun F'ye verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Çorum güvenlik kamerası hırsızlık zanlı

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