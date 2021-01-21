HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çorum’da 831 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Çorum’da 831 kilo kaçak tütün ele geçirildi

21.01.2021 17:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çorum’da 831 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Çorum’da bir depoda yapılan operasyonda 831 kilo kaçak tütün ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bir şahsın depo olarak kullandığı iş yerinde kaçak nargile tütünü sattığı bilgisini ulaştı.

Çorum’da bir depoda yapılan operasyonda 831 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bir şahsın depo olarak kullandığı iş yerinde kaçak nargile tütünü sattığı bilgisini ulaştı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda değişik markalarda 831 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şahıs mevcutlu olarak çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Ekipler fark etti! Aracın far bölümünden çıkarıldılarEkipler fark etti! Aracın far bölümünden çıkarıldılar
PÖH nasıl olunur? Liseden veya PMYO'dan sonda PÖH olma yoluPÖH nasıl olunur? Liseden veya PMYO'dan sonda PÖH olma yolu

En Çok Okunan Haberler

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Merkez Bankası faizi sabit tuttu!

Merkez Bankası faizi sabit tuttu!

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Hazır döner işletmesinde rezalet! Görüntüler büyük tepki çekti

Hazır döner işletmesinde rezalet! Görüntüler büyük tepki çekti

Bakan Gül: Bana tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum...

Bakan Gül: Bana tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum...

Esnaf ve polis arasında gülümseten diyalog

Esnaf ve polis arasında gülümseten diyalog

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem

Antalya'daki iğrenç olayla ilgili yeni gelişme: Bakanlık müdahil olacak

Antalya'daki iğrenç olayla ilgili yeni gelişme: Bakanlık müdahil olacak

Ankara'da pitbull dehşeti! 2,5 yaşındaki çocuğa saldırdı

Pitbull dehşeti! 2,5 yaşındaki çocuğa saldırdı

Ekipler fark etti! Aracın far bölümünden çıkarıldılar

Ekipler fark etti! Aracın far bölümünden çıkarıldılar

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı: Sanki koronalı botoks partisi vardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Prof. Dr. Oktay Demirkıran'dan koronavirüs açıklaması: Uçurumun kenarındaydık

Profesörden çarpıcı açıklama: Uçurumun kenarındaydık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.