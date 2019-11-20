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Çorum’da açık kalan kamyonet kapağı yaşlı adamın kafasına çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 17:48 | Son Güncelleme

Çorum’da yolda yürüyen bir yaşlı adamın başına, seyir halindeki bir kamyonetin açılan demir kapağının çarptı.

Çorum’da açık kalan kamyonet kapağı yaşlı adamın kafasına çarptı

Çorum’da yolda yürüyen bir yaşlı adamın başına, seyir halindeki bir kamyonetin açılan demir kapağının çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam tedavi altına alındı.
Olay, Çorum merkez Kale Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail Ü. yönetimindeki 19 AZ 326 plakalı kamyonetin kasasının arka bölümdeki ilave demir kapak, aniden yana doğru açıldı. Kamyonet seyir halindeyken açılan demir kapak, bu sırada yolda yürümekte olan Muhsin Bal’ın kafasına hızla çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Başından aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Bal’a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı yaşlı adam sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü İsmail Ü. yaşanan olaydan sonra karakola giderek polise teslim olurken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde, seyir halindeki kamyonetin arka tarafında bulunan kapağın yana doğru hızla açılıp, yolda yürüyen Muhsin Bal’ın kafasına çarpması, yere düşen yaşlı adama çevredekilerin yardım ettiği görülüyor.
Geçtiğimiz sene Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu üniversite öğrencisi İrem Kütük hayatını kaybetmişti. Benzer bir ölüm vakasıda dün Çankırı’da yaşanmış, Ayşe Dümen (66) adlı kadın seyir halindeki kamyonun kasasının açık unutulan arka kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum’da açık kalan kamyonet kapağı yaşlı adamın kafasına çarptı

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