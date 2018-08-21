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Çorum'da ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 09:19 | Son Güncelleme

Çorum'da ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da önce reklam panosuna ardından ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ömer Karaduman'ın (31) kullandığı 19 EY 515 plakalı otomobil, Gazi Caddesi'ndeki valilik önünde kaldırımda bulunan reklam panosuna çarptı.

Savrulan araç, önce bir ağaca, ağacın devrilmesinin ardında da bir başka ağaca çarparak durabildi.

Kazada ağır yaralanan Karaduman, araçta sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu otomobilden çıkarılan ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaduman, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada çarpmanın etkisiyle 50 metre ilerideki otobüs durağının önüne fırlayan ve alev alan aracın motor kısmı, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aracın aküsünün de yaklaşık 100 metre uzağa fırladığı görüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, devrilen ağaç ve motor parçalarının temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum trafik kazası

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