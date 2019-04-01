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Çorum'da AK Parti 9 belediye kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 19:54 | Son Güncelleme

ÇORUM'da yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti Çorum Belediyesi ve 8 ilçe belediyesini, MHP ise 3 ilçe belediyesini kazandı.

Çorum'da AK Parti 9 belediye kazandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti Çorum Belediyesi ve 8 ilçe belediyesini, MHP ise 3 ilçe belediyesini kazandı. CHP ve İYİ Parti'de 1'er ilçe belediye başkanlığı kazandı.
Çorum'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti Çorum Belediyesi ve 8 ilçe belediyesini, MHP ise 3 ilçe belediyesini kazandı. Ayrı olarak seçime giren CHP ve İYİ Parti'de 1'er ilçe belediye başkanlığı kazandı. Çorum Belediye Başkanlığı AK Partili Halil İbrahim Aşgın 62 bin 362 oy yüzde 43.17 oy oranı ile kazandı. İkinci sırada ise 53 bin 219 oy yüzde 36.84 oy oranı ile CHP'li Özgür Kılıç yer aldı. AK Parti'nin oy oranı 2014'e göre yüzde 7.53 oranında azaldı.
5 İLÇE EL DEĞİŞTİRDİ
AK Parti'nin elinde olan Osmancık İlçe Belediye Başkanlığı'nı ise MHP'li Ahmet Gelgör kazandı. İskilip İlçesi'nde de MHP'nin adayı Ali Sülük seçimi kazanarak AK Parti'nin elinden belediye başkanlığını almış oldu. AK Parti'nin elinde bulunan Boğazkale Belediye Başkanlığı'nı MHP'li aday Mesut Ocaklı kazandı. Laçin ilçesinde ise İdris Görükmez'in belediye başkanı seçilmesiyle birlikte başkanlık MHP'den AK Parti'ye geçmiş oldu. CHP'nin elinde bulunan Oğuzlar ilçe Belediye Başkanlığı'nı ise AK Partili Muzaffer Yıldırım kazandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Çorum'da kazanan parti ve belediye başkanları şöyle:

AK Parti:
Çorum: Halil İbrahim Aşgın
Laçin: İdris Görükme
Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım
Kargı: Zeki Şen
Bayat: Ekrem Ünlü
Dodurga: Mustafa Aydın
Uğurludağ: Remzi Torun
Alaca: Halil İbrahim Şaltu
Ortaköy: Taner İsbir

MHP:
Osmancık: Ahmet Gelgör
İskilip: Ali Sülük
Boğazkale: Mesut Ocaklı

CHP:
Mecitözü: Veli Aylar
İYİ Parti:
Sungurlu: Abdulkadir Şahiner

FOTOĞRAFLI

Çorum'da AK Parti 9 belediye kazandı

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