Çorum'da AK Parti'nin adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- HİTİT Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın AK Parti'nin Çorum belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.

BİRÇOK STK'DA YÖNETİCİLİK YAPTI

Dr. Halil İbrahim Aşgın, 1973 yılında Çorum'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezunu olan Aşgın, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında, doktorayı ise Hitit Üniversitesi'nde sosyoloji alanında tamamladı. Akademisyen olarak görev yaptığı Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndaki görevinden AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adaylığı için istifa eden Aşgın, sahibi olduğu yabancı dil merkezindeki yöneticiliğinin yanı sıra Çorum Kent Konseyi, Ensar Vakfı, Cihannüma Derneği, İlim Yayma Cemiyeti ve Çorum İnsani Değerler Platformu gibi birçok sivil toplum kuruluşunda (STK) yöneticilik yaptı. Dr. Halil İbrahim Aşgın, evli ve 4 çocuk babası.

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