ÇORUM (AA) - Çorum'da hayata geçirilecek "Anne Üniversitesi" projesiyle anne ve anne adaylarına, sağlık, finans, kültür, psikoloji, sanat, çocuk gelişimi ve aile içi iletişim gibi konularda eğitim verilecek.

Hitit Üniversitesi ile Çorum Belediyesi arasında "Anne Üniversitesi" projesinin işbirliği protokolü imzalandı. Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HİTİTSEM) ve Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi (KKSM) işbirliğinde yürütülecek proje kapsamında, anne ve anne adayı 60 kadın, üniversite hayatı ile tanışarak, sağlıktan, finansa, kültür, psikoloji ve sanattan çocuk gelişimi ve aile içi iletişime kadar çeşitli konularda akademisyenlerden eğitim alma fırsatı yakalayacak.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, toplumun yapı taşı olan ailede anne unsurunun önemli olduğunu, bu gerçeklikten yola çıkarak "Anne Üniversitesi" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Üniversitelerin sadece yüksek öğretimden sorumlu olmadığını, ilgi alanınlarıyla alakalı her konuda çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini belirten Alkan, "Bu kapsamda Çorum Belediyesi ile 'Anne Üniversitesi' adı altında yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bunlar aslında sembolik isimler. Asıl amacımız geleceğimiz olan çocuklarımızdır. Onlar, gelecekte öğrencimiz olacaklar. Anneler de onları yetiştiren en önemli ve değerli varlıklarımız. Bu anlamda üniversitemizin artık yetkin merkezleri var. Bu merkezler aracılığıyla yapacağımız çalışmaları profesyonel hale getirelim istedik." diye konuştu.