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  4. Çorum’da apartman dairesinde yangın: 1 ölü

Çorum’da apartman dairesinde yangın: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 19:03 | Son Güncelleme

Çorum’da bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, merkez Akkent Mahallesi 2.

Çorum’da apartman dairesinde yangın: 1 ölü

Çorum’da bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Akkent Mahallesi 2. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman kısa sürede tüm apartmanı sararken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hemen yangına müdahale ederek apartmanda bulunan vatandaşları tahliye etti. Dumandan etkilenen ve içerisinde çocukların da bulunduğu 10 kişinin ambulanslarda ilk tedavileri uygulandı. Ekipler, içeride henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çorum’da apartman dairesinde yangın: 1 ölü

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