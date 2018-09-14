Çorum'da araç park etme kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, bir iş yerinin önüne araç park edilmesinden dolayı çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 65'inci Sokak'ta kaportacılık yapan İlhan Ö, iş yerinin önüne tır park eden komşusu Sebahattin S, oğlu Kemal S. ve arkadaşı Haydar K. ile tartıştı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İlhan Ö, 3 kişi tarafından darbedildi. Bu sırada iş yerinde bulunan ve babasının saldırıya uğradığını gören Burkay Dinçer Ö. de dükkandaki ekmek bıçağıyla Sebahattin S, oğlu Kemal S. ile Haydar K'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğüs bölgelerine aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Sebahattin S, oğlu Kemal S. ve Haydar K. ile darp sonucu yaralanan İlhan Ö, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Sebahattin S. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kemal S. ile Haydar K'nin hayati tehlikelerinin de sürdüğü belirtildi.

Burkay Dinçer Ö. polis tarafından gözaltına alınırken, babası İlhan Ö. de tedavisinin ardından ifade işlemleri için karakola götürüldü.

