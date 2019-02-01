Çorum'da askeri araç devrildi: 3 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.
Kaza, Çorum İskilip Karayolu'nun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'ndan, Uğurludağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitmek için yola çıkan 19 JAA 122 askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada 3 asker yaralandı. Araçta sıkışan askerler, diğer sürücüler ile olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Ardından 3 asker ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
FOTOĞRAFLI
ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
İstanbul'da korkunç görüntü
'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi
ÖSYM Başkanı'ndan çok önemli açıklama: Yeniden düzenlendi
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum