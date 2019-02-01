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Çorum'da askeri araç devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 19:15 | Son Güncelleme

Çorum'da askeri araç devrildi: 3 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Uğurludağ İlçe Jandarma Komutanlığına ait araç, Çorum-İskilip kara yolunun 25'inci kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada 3 jandarma er yaralandı. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum trafik kazası Uğurludağ

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