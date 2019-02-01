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Çorum'da askeri araç devrildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 21:14 | Son Güncelleme

ÇORUM'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.

Kaza, Çorum İskilip Karayolu'nun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'ndan, Uğurludağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitmek için yola çıkan 19 JAA 122 askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada 3 asker yaralandı. Araçta sıkışan askerler, diğer sürücüler ile olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Ardından 3 asker ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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