Çorum'da ayaklarını çapa makinesine kaptıran çiftçi öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Ortaköy ilçesinde ayaklarını çapa makinesine kaptıran çiftçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İncesu mevkisindeki kendisine ait bahçede çalışan 54 yaşındaki Sinan Özşahin, çapa makinesine ayaklarını kaptırdı.

Çevredekilerin yardımıyla ağır yaralı olarak kurtarılan Özşahin, otomobille Ortaköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özşahin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

