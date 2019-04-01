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Çorum'da başkanlığı AK Parti'li Halil İbrahim Aşgın kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 00:18 | Son Güncelleme

ÇORUM'da resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın seçimin galibi oldu.

Çorum'da başkanlığı AK Parti'li Halil İbrahim Aşgın kazandı

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın seçimin galibi oldu.
Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li seçmenler, kentteki Gazi Caddesi üzerinde yer alan Saat Kulesi yanında toplandı. Burada ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yapan partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı, ardından da araç konvoyu ile şehir turu yaptı. Kutlamalara katılan AK Parti'li Halil İbrahim Aşgın, aylardır çalıştıklarını ve halkın desteği ile belediye başkanlığına seçildiğini söyledi. Seçimlerin bittiğini ve artık çalışma zamanının geldiğini kaydeden Aşgın, "Söz verdiklerimizi teşkilatımızla, milletvekillerimizle beraber yapacağız" dedi.

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Çorum'da başkanlığı AK Parti'li Halil İbrahim Aşgın kazandıÇorum'da başkanlığı AK Parti'li Halil İbrahim Aşgın kazandıÇorum'da başkanlığı AK Parti'li Halil İbrahim Aşgın kazandıÇorum'da başkanlığı AK Parti'li Halil İbrahim Aşgın kazandı

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