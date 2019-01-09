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Çorum'da, bir grup Afgan mülteci, valilik önünde toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 15:21 | Son Güncelleme

ÇORUM'da bir grup Afgan mülteci, valilik önünde toplanarak sorunlarının giderilmesini istedi.

Çorum'da, bir grup Afgan mülteci, valilik önünde toplandı

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da bir grup Afgan mülteci, valilik önünde toplanarak sorunlarının giderilmesini istedi. Vali ile görüşemeyen grup, İl Göç İdaresi'ne götürüldü.
Çorum'da bir grup Afgan mülteci, yaşadıkları sorunları anlatmak için valilik önünde toplandı. Vali ile görüşemeyen grup, burada açıklamalarda bulundu. Afgan mülteciler, “Bizler bazı kurumlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Bazılarımızın kimlikleri yok. Sağlık alanında ve okullarda sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle de en yetkili kişi ile görüşmek için buraya geldik" ifadelerinde bulundu.
Bölgeye gelen İl Göç İdaresi yetkilileri, Afgan mültecilerle görüşerek kendilerine bugüne kadar yapılan yardımlar ile ilgili bilgiler verdi. Yetkililer, yaşanan bir sorun varsa giderileceğini açıklayarak grubu İl Göç İdaresi'ne davet etti. Davet üzerine grup, İl Göç İdaresi'ne geçti.

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Çorum'da, bir grup Afgan mülteci, valilik önünde toplandıÇorum'da, bir grup Afgan mülteci, valilik önünde toplandıÇorum'da, bir grup Afgan mülteci, valilik önünde toplandıÇorum'da, bir grup Afgan mülteci, valilik önünde toplandı

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