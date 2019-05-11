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Çorum'da bir kişi silahla öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 18:31 | Son Güncelleme

Çorum'da bir kişi silahla öldürüldü

ÇORUM AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

İlçeye bağlı İncesu köyünde kendisinden bir süredir haber alınamayan Şeref Dana'yı (51) aramaya çıkan yakınları, kendisini köyün dışındaki bir mandırada silahla vurulmuş halde buldu.

Olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Şeref Dana'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Dana'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çorum Osmancık

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