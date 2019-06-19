HABER

Çorum'da cam silerken yüksekten düşen kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 17:13 | Son Güncelleme

Çorum'da cam silerken yüksekten düşen kadın öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da temizlik yaparken apartmanın üçüncü katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Gülabibey Mahallesi'ndeki Beytepe 1'inci Sokak'ta bulunan apartmanın üçüncü katındaki dairelerinde temizlik yapan Reşide Temel (56), cam silerken dengesini kaybedince beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Temel, yakınları tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki çocuk annesi Temel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
Evde puding yaparken yıldırım çarptıEvde puding yaparken yıldırım çarptı
Sancaktepe'de toplu açılış töreniSancaktepe'de toplu açılış töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum Reşide Temel yüksekten düşme

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'da sel! D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı

Sular altında kaldı! D-100 trafiğe kapandı

AYM'den protesto yürüyüşünde bebeğini düşüren kadına tazminat kararı

AYM'den protesto yürüyüşünde bebeğini düşüren kadına tazminat kararı

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 7'ye yükseldi

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 7'ye yükseldi

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sezonu erken açtılar, 68 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

Plajlar doldu taştı! Sayı 2 haftada 68'e ulaştı

Cezayir açıklarında Türkiye'den operasyon!

Türkiye'den Cezayir açıklarında operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.