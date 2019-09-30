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Çorum'da ceviz ağacından düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

Çorum'da ceviz ağacından düşen kişi öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

Pancarlık köyünde ikamet eden N.E (59), yakınları tarafından ceviz ağaçlarının altında hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine tarlaya gelen jandarma ve sağlık ekipleri, N.E'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yerindeki incelemede N.E'nin ceviz ağacından düşerek boynunun kırılması sonucu öldüğü belirlendi.

N.E'nin cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ceviz ağacı Çorum düşme

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