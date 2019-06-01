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Çorum'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 22:31 | Son Güncelleme

Çorum'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Alioğlu köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki eve sıçradı.

Yangına Kargı, Tosya ve Boyabat belediyelerinin itfaiyeleri ile Orman İşletme Şefliğine ait arazözler müdahale etti.

Köylülerin de söndürme çalışmalara destek verdiği yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yakındaki köy camisine sıçramadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Köyde 2017 yılının nisan ayında çıkan yangında 50 ev kullanılamaz hale gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Alioğlu köyü Çorum kargı yangın

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