HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çorum’da cinayet: Önce eski eşini sonra kendisini öldürdü

Çorum’da cinayet: Önce eski eşini sonra kendisini öldürdü

20.11.2020 17:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da bir kişi, tabanca ile önce eski eşini sonra kendisini öldürdü.Olay, dün gece saatlerinde Çorum’da Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 10.

Çorum’da bir kişi, tabanca ile önce eski eşini sonra kendisini öldürdü.
Olay, dün gece saatlerinde Çorum’da Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 10. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alev S.(33), 8 ve 9 yaşlarındaki kızlarını da yanına alarak ayrı yaşadığı eski eşi Ercan Ö.(36)’ye ait eve gitti. Bir süre sonra eski eşler arasında ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olarak tartışma çıktığı iddia edildi. Tartışmanın büyümesi üzerine üzerinde Ercan Ö, üzerinde bulunan tabanca ile önce eski eşi Alev S.’ye ardından kendi kafasına ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan Ö. ile Alev S.’nin hayatını kaybettiği belirledi.
Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Alev S. ve Ercan Ö.’nün cenazeleri otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırılırken, anne ve babasını kaybeden iki kız kardeş ise olay yerine gelen yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
PYD/YPG'li terörist Ankara'da yakalandı!PYD/YPG'li terörist Ankara'da yakalandı!
Çekiliş sonuçları belli oldu! 13 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 13 milyon TL'yi aşan ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

Kreş ve anaokulları tatil olacak mı? MEB'den açıklama

Kreş ve anaokulları tatil olacak mı? MEB'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Son dakika: PYD/YPG'li terörist Ankara'da yakalandı!

PYD/YPG'li terörist Ankara'da yakalandı!

Kahreden olay! Ağabey gözyaşlarına boğuldu

Kahreden olay! Ağabey gözyaşlarına boğuldu

'Salda Gölü'ne Millet Bahçesi, doğal yapıya zarar vermez' raporuna itiraz

'Salda Gölü'ne Millet Bahçesi, doğal yapıya zarar vermez' raporuna itiraz

Trafikte dehşet anları! Çocuklarının gözleri önünde dövüldü

Çocuklarının gözleri önünde dövüldü: Öleceğimi zannettim

Sağlık Bakanlığı güncelledi! Koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar

Koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar

Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Askerliğe sevkler ertelendi

MSB'den flaş açıklama: Askerliğe sevkler ertelendi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.