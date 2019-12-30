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  4. Çorum'da cıva zehirlenmesi şüphesiyle 4 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı

Çorum'da cıva zehirlenmesi şüphesiyle 4 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 21:46 | Son Güncelleme

Çorum'da cıva zehirlenmesi şüphesiyle 4 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir ilkokulda kırılan termometreden çıkan sıvıya temas ettiği belirlenen 4 öğrenci ile 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Kavşut köyündeki Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulu'nda, fen bilimleri dersinde deney yapıldığı sırada termometre tüpü kırıldı.

Kırılan termometredeki sıvıya temas eden öğrenciler Ö.A, S.B, K.B. ve Z.Y. ile öğretmen E.B, bir süre sonra rahatsızlandı.

Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 öğrenci ile 1 öğretmen, tedavi altına alındı.

Öğrencilerle öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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cıva Çorum Sungurlu zehirlenme

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