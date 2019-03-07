HABER

Çorum’da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 17:39 | Son Güncelleme

Çorum’da silah kaçakçılığı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Çorum’da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Çorum’da silah kaçakçılığı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskilip ilçesine bağlı Beyoğlu köyünde oturan A.K. ve M.K.’nın silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda A.K. ve M.K.’ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet farklı kalibre ve markalarda ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet sustalı hançer, 50 adet av tüfeği fişeği, 19 adet 9 mm tabanca fişeği, 6 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 5 adet kurusıkı tabanca fişeği ve silah üstü dürbün ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

PARTNEROnları böyle görenler şaşıp kalıyor! Bu maç çok başkaOnları böyle görenler şaşıp kalıyor! Bu maç çok başka
İlaçla uyutup, keselere sıkıştırdığı papağanlarla sınır kapısında yakalandı (3)İlaçla uyutup, keselere sıkıştırdığı papağanlarla sınır kapısında yakalandı (3)
Mezarlığın demir kapısı çalındı, muhtar 'geri getirin' dediMezarlığın demir kapısı çalındı, muhtar 'geri getirin' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!

İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.