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Çorum'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

ÇORUM'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı.
Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen törene, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Baro Başkanı Kenan Yaşar, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ile öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Türkiye Satranç Federasyonu ve Çorum Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları’na katılmak için Çorum’a gelen yaklaşık 40 ülkeden 400 öğrenci de kutlamalara eşlik etti. Çorum Belediyesi'nin mehteran ekibi ve Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sunduğu jimnastik ve folklor gösterileri, ilgiyle izlendi.

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